Hastalara "yapay zeka yerine doktorunuza danışın" önerisi

SERVET TÜMER - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Karabulut, hastaların gereksiz üzüntü, kaos yaşamaması için yapay zeka modelleri yerine doktorundan bilgi alması uyarısında bulundu.

Karabulut, "12. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekanın hekimin ya da bir sağlık sisteminin hata yapma olasılığını azaltacağını söyledi.

Yapay zeka kullanımının önemine işaret eden Karabulut "Teşhisleri insan veya şu anki teknolojinin gözünden kaçabilecek küçük farklılıkları görme yeteneğine sahip olacaktır. Erken dönemde uyarıp tanıların doğru şekilde konulmasını ve doğru tedavi önerisi sunabilecektir." dedi.

Karabulut, hiçbir zaman yapay zeka modellerine hastaları tek başına emanet etmeyeceklerini belirterek, "Hekimlik bir sanat, yapay zekaya sanatı öğretemeyiz. Ama yapay zekadan çok istifade edip hastalarımızı daha güvenli yani mesleğin hızını, kalitesini, hastaların doğru zamanda doğru ilaca hata oranları daha azalmış bir şekilde ulaşmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.