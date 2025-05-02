TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Hacıosmanoğlu, kendisine eşlik eden TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geldi.
Ziyarette Hasan Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Hacıosmanoğlu, Bellona Kayserispor ile oynayacakları maçta başarılar diledi.
Ziyaret sonunda Çavuşoğlu; Hacıosmanoğlu, Otyakmaz ve Boztepe'ye, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formalarını hediye etti.
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