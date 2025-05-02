Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Isparta'da devrilen midibüsteki 15 kişi yaralandı

        Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da devrilen midibüsteki 15 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 32 K 0342 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada midibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Isparta Valisi Abdullah Erin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 15.00 sularında meydana geldiğini söyledi.

        Midibüsün Isparta ile Keçiborlu arasında yolcu taşımacılığı yaptığını belirten Erin, "Bugün biraz yağış vardı, yol da kaygan. Bundan kaynaklı olduğunu değerlendirdiğimiz, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası midibüs karşı şeride geçmiş. Kazada midibüste olan 15 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Hızlı bir şekilde tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Yarım saat içerisinde kazadan dolayı kapanan yol trafiğe açıldı." diye konuştu.

        Yaralıların Isparta Şehir Hastanesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildiğini bildiren Erin, "Biraz önce Şehir Hastanesindeki yaralı vatandaşlarımızı şimdi de üniversite hastanemizdeki kazazedeleri ziyaret ettik. Yaralıların sağlık durumu çok şükür iyi, müdahaleleri yapılıyor. Tedavi altındalar. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tekrar etmemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O mevki biraz trafik kazaları açısından da kritik ve daha önce kazaların yaşandığı bir mevki. Vatandaşlarımız da bize bu durumu ilettiler. İnşallah ilgili kurumlarla birlikte bu güzergahı tekrar bir masaya yatıracak, alınması gereken önlemlerin hepsini alacağız. Bir daha kaza yaşanmasını istemiyoruz, hiçbir yerde olmasını istemiyoruz. Orada yol şartlarından ve başka sebeplerden kazalara sebebiyet veren bir durum varsa ortadan kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri alacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 12 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Depremde hayatını kaybedenlerin altınlarını zimmetine geçiren polis memuru ihraç edildi
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        Anjiyo yapılırken stent pazarlığı yapan sanık hakkında karar
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        2 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        Trump'tan Harvard kararı: Vergi muafiyetini kaldıracağız
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        2 gündür aranıyordu! Üniversiteli genç ölü bulundu!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Zeynep 16 yaşındaydı... Ölmeden önce son fotoğraf!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        Şifreleriniz ne kadar güvende?
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Ölümden döndü
        Ölümden döndü
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!

        Benzer Haberler

        İbradı'da "Ormana Çalıştayı" gerçekleştirildi
        İbradı'da "Ormana Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Antalya'daki festivalde 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek birinci oldu
        Antalya'daki festivalde 3 dakikada 398 gram acı biber yiyerek birinci oldu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Antalya'da açılışa katıldı:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Antalya'da açılışa katıldı:
        Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı
        Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da başladı
        Antalya'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Antalya'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yarala...
        Antalya'da teknelerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Antalya'da teknelerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı