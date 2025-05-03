X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali

Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinci, Varvara Grigorova ikinci ve Sofya Koval üçüncülüğü elde etti.

Yaklaşık 30 ülkeden bin sporcunun katıldığı yarışlarda erkeklerde Aleksandr Kaluzhskii birinci, Vladimir Gusev ikinci, Gennadii Bynin üçüncü oldu.

Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu plajda yapılan yüzme yarışların startını, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi.

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