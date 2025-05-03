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        Antalya'da kahve festivali başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen kahve festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:34
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        Antalya'da kahve festivali başladı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen kahve festivali başladı.

        Muratpaşa ilçesindeki Cam Piramit'te Dream Sales Machine tarafından gerçekleştirilen festivalde 150 kahve markasının standı yer alıyor.

        Festival, kahve sektörünün en yenilikçi markalarını, yaratıcı baristaları, kahve üreticilerini ve ekipman firmalarını tek çatı altında buluşturuyor.

        Katılımcılar üçüncü nesil kahvelerden soğuk demleme çeşitlerine kadar birçok farklı kahveyi tatma fırsatı bulurken, kahve kültürüne dair yeni bilgiler ediniyor.

        ​​​​​​​Festival kapsamında farklı müzik türlerinden sanatçılar, kahve severlere hem ruhlarını dinlendirecek hem de etkinliğe renk katacak bir atmosfer sunuyor.

        Festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biri de kahve profesyonellerinin yeteneklerini sergileyeceği Clush of Cups yarışması olacak.

        Alanında uzman baristalar, en iyi kahve deneyimini sunmak için kıyasıya rekabet edecek. Yarışma, kahve dünyasının en iyi isimlerini bir araya getirirken, izleyicilere de nefes kesen bir deneyim sunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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