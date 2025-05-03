Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GainPark
Hakemler: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang, Sporar
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier, Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek, Kartal Yılmaz, Cardoso, Talha Sarıarslan
Gol: Dk. 30 Attamah (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 44 Kartal Yılmaz (Bellona Kayserispor)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.