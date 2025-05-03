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        Futbolda 1. Lig'e yükselen Serik Belediyespor için ilçede kutlama yapıldı

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un başarısı, Antalya'nın Serik ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:45
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        Futbolda 1. Lig'e yükselen Serik Belediyespor için ilçede kutlama yapıldı
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        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un başarısı, Antalya'nın Serik ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı.

        Ligin 34. ve son haftasında Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmayı çok sayıda taraftar, Serik Çınaraltı Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

        Maçın sona ermesinin ardından taraftarlar, şampiyonluğu meşaleler yakarak, davul, zurna ve havai fişek gösterileriyle kutladı. Kutlamalara Çınaraltı Meydanı'ndan geçen araçlar da korna sesleriyle eşlik etti.

        Müsabakayı taraftarlarla izleyen ve kutlamalara eşlik eden Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, burada yaptığı konuşmada, takımın şampiyon olmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Teknik heyeti ve futbolcuları da tebrik eden Kumbul, "Serik hak ettiği yerde. Takımımız şu anda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki hedefimiz Süper Lig. 'Hedefimiz neden Süper Lig olmasın?' dedik. 'Serik en iyisine layıktır.' dedik ve Serik'i en iyi yere getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve her zaman da göstereceğiz." diye konuştu.

        Kumbul, takımın deplasmandan dönüşünde Çınaraltı Meydanı'nda ayrı bir kutlama programı düzenleneceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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