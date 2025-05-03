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        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic, Alanyaspor deplasmanında aldıkları bir puanın kendileri için tatmin edici olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:01
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        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic, Alanyaspor deplasmanında aldıkları bir puanın kendileri için tatmin edici olduğunu söyledi.

        Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın çok zor geçtiğini belirtti.

        Maçın özellikle ilk yarısında iyi olmadıklarını anlatan Jakirovic, "Toplu ve topsuz oyunda yeterince iyi değildik ve sonrasında kendi kalemize attığımız golle ilk yarı böyle bitti. İkinci yarı başlangıcında bir sistem değişikliğine gittik. Bunun akabinde de ikinci yarının başında Ramazan'la çok güzel bir gol attık." dedi.

        Golden sonda Alanyaspor'un baskı kuracağını iyi bildiklerini dile getiren Jakirovic, bu baskıya karşı kalelerini iyi savunduklarını kaydetti.

        Geçişlerde Cardoso ile pozisyonlar yakaladıklarını belirten Jakirovic, "Toplayken biraz daha sakin kalabilirdik. Cardoso'nun yakaladığı pozisyonlardan birisinde kaleci çok iyi çıkardı. İkincisinde de kaleye giden topu savunma oyuncusu kurtardı. Sonuçta buradan bugün beraberlikle ayrılıyoruz ve bu aldığımız bir puanla tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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