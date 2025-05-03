Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, sahaya iyi oyun yansıttıklarını belirterek, "Bugün bizim açımızdan eksik olan 3 puandı." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında olduğu gibi bu müsabakaya da iyi başladıklarını söyledi.

Kayserispor maçında iyi başlamanın karşılığında golü bulduklarını anlatan Pereira, "İlk yarının bitimine kadar iyi oynadık. Bu sürede ikinci golü bulup, devre arasına iki farklı girebilirdik. Ancak ikinci yarının başlangıcında Kayserisporlu futbolcunun çok güzel bir şutu vardı. O şutta yapılacak bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular." dedi.

Galibiyet için birçok pozisyona girdiklerini aktaran Pereira, şunları söyledi:

"Kendi sahamızda kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Beraberlik sonrası baskımızı artırmaya çalıştık. Maçın sonlarına doğru da çok tehlikeli pozisyonlara girdik. Cordova'nın, Lima'nın girdiği pozisyonlar aklıma ilk gelenlerden. Maçın son dakikalarına doğru ise Kayseri'nin bir geçiş pozisyonu vardı. Onun haricinde genelde defans yaptılar. Buradan alınan bir puanın onlar için iyi olduğunu düşünüyorum."