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        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, sahaya iyi oyun yansıttıklarını belirterek, "Bugün bizim açımızdan eksik olan 3 puandı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:28
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        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, sahaya iyi oyun yansıttıklarını belirterek, "Bugün bizim açımızdan eksik olan 3 puandı." dedi.

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında olduğu gibi bu müsabakaya da iyi başladıklarını söyledi.

        Kayserispor maçında iyi başlamanın karşılığında golü bulduklarını anlatan Pereira, "İlk yarının bitimine kadar iyi oynadık. Bu sürede ikinci golü bulup, devre arasına iki farklı girebilirdik. Ancak ikinci yarının başlangıcında Kayserisporlu futbolcunun çok güzel bir şutu vardı. O şutta yapılacak bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular." dedi.

        Galibiyet için birçok pozisyona girdiklerini aktaran Pereira, şunları söyledi:

        "Kendi sahamızda kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Beraberlik sonrası baskımızı artırmaya çalıştık. Maçın sonlarına doğru da çok tehlikeli pozisyonlara girdik. Cordova'nın, Lima'nın girdiği pozisyonlar aklıma ilk gelenlerden. Maçın son dakikalarına doğru ise Kayseri'nin bir geçiş pozisyonu vardı. Onun haricinde genelde defans yaptılar. Buradan alınan bir puanın onlar için iyi olduğunu düşünüyorum."

        Kayserispor karşısında 2 puan kaybettiklerini ancak alınan bir puanla düşme potasının üzerine çıktıklarını ifade eden Pereira, bundan sonraki deplasman maçına 3 puan almak için çıkacaklarını kaydetti.

        Pereira, oyunlarının her maçta daha iyiye gittiğini belirtti.

        Bugün neredeyse tamamında maçı domine eden takım olduklarının altını çizen Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bugün bizim açımızdan eksik olan 3 puandı. Bu maçta Samsunspor maçında olan şeyler oldu. Örneğin 1-0 öne geçtiğimizde artık avantajı elimize almış oluyoruz ve avantajı elimize aldığımızda o skoru koruyabilmemiz gerekiyor. Topun daha çok bizde kalması gerekiyor. Rakibi yormamız gerekiyor ama bugün maalesef olmadı. Bugün istatistiklere baktım. Daha çok top bizdeydi. Daha çok orta kesmişiz. Daha çok şut atmışız. Daha çok pozisyona girmişiz. Sadece eksik olan ikinci goldü."

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