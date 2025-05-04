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        Antalya'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:46 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:46
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        Antalya'da deniz dibi temizliği yapıldı
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        Antalya'da 35 dalgıç, gönüllü olarak Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibindeki atıkları çıkardı.

        Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü işbirliğinde, deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla "Denizlerimizin maviliği geleceğimizin mirasıdır" sloganıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

        Etkinlikte gönüllü 35 dalgıç, Kaleiçi Yat Limanı'nda dalış yaparak deniz dibinden araç lastiği, lavabo, ıslak mendil, plastik ve cam şişe gibi çok sayıda atığı topladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, yaptığı açıklamada, suyun üstü kadar altının da dikkatle korunması gerektiğini söyledi.

        Herkesin denizi kullanırken bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Atasoy, "Çünkü deniz, bizim en değerli doğal zenginliklerimizden biri." dedi.

        Atasoy, temiz denizlerin yalnızca turizm değil balıkçılık, deniz sporları ve ulaşım gibi birçok alanda kente katkı sağladığını dile getirdi.

        Deniz dibi temizliği sırasında karşılaştıkları manzaraları anlatan Atasoy, "Aşağıya indiğimizde balık görmek, deniz çayırlarını görmek, pırıl pırıl mavi bir deniz görmek istiyoruz ancak maalesef klozetle karşılaştığımızda şaşırıyoruz. Ayrıca gramofon gibi ilginç atıklar da bulunuyor. Bunların bilerek atıldığını düşünmek istemiyoruz. Kazara bir şekilde düşmüş olmasını umuyoruz ama karşılaştığımızda hepimiz şaşırıyor ve üzülüyoruz." diye konuştu.

        Atasoy, denizlerin korunması adına toplumun bilinçlenmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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