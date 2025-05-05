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        "Rockçı Profesör" gündüz konservatuvarda akademisyen, gece sahnede solist

        FATİH HEPOKUR - Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, gündüzleri öğrencilerine ders veriyor, geceleri ise "Mr. Johnny" isimli rock grubuyla sahneye çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:54
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        "Rockçı Profesör" gündüz konservatuvarda akademisyen, gece sahnede solist
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        FATİH HEPOKUR - Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, gündüzleri öğrencilerine ders veriyor, geceleri ise "Mr. Johnny" isimli rock grubuyla sahneye çıkıyor.

        Çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan Arapgirlioğlu, genç yaşlarda çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrendi, ardından rock gruplarında yer aldı. Konservatuvarda eğitim aldıktan sonra kariyerini akademisyen olarak sürdüren Arapgirlioğlu, yurt içi ve dışında çeşitli üniversitelerde görev yaptı.

        Akdeniz Üniversitesi Konservatuvarı'nda görevini sürdüren Arapgirlioğlu, yaklaşık 2 yıl önce de "Mr. Johnny" adı altında grubuyla rock müzik yapmaya başladı.

        Yurt içi ve yurt dışında konserler veren Arapgirlioğlu, geçen ay "Yazdan Kalan" adıyla ilk albümünü çıkardı.

        Akademik kariyeri ile sahne hayatını bir arada yürüten Arapgirlioğlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana müzikle iç içe olduğunu söyledi.

        Çocukluk yaşlarında enstrümanla tanıştığını belirten Arapgirlioğlu, "Babam bağlama çalıyordu. Müzikle ilk tanışmam o şekilde oldu. Çeşitli enstrümanlar çaldım. Lisede piyanoyla tanıştım, sonra gitar öğrendim. Lise yıllarında bir rock grubu kurmuştuk ve gençlik şöleninde ilk konserimi vermiştim. O süreçten sonra müzikle alakam hep devam etti." dedi.

        Arapgirlioğlu, ABD ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerde eğitimler verdiğini, rock, blues ve country alanında müzik ürettiğini ifade etti.

        Müziğin hayatının her aşamasında olduğunu, okulda öğrencilerine ders verip okul dışında eline gitarını alıp sahnede şarkı söylediğini anlatan Arapgirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Konservatuvarda klasik müzikle tanıştım, çello çaldım uzun yıllar. Çok sesli şarkı söylemek, orkestrada çalmak gibi deneyimlerim oldu. Ama rock müzik heyecanı içimde hiç bitmemişti. Bizim üniversite yıllarından beri çeşitli isimler altında gruplarımız oldu. En son solistliğini yaptığım 'Mr. Johnny' isimli grubumu kurdum. Yaklaşık 2 yıldır konserler veriyorum. Çıkardığım albümde 8 şarkım var. Dinleyicilerin keyif alacağı bir albüm oldu. Yakında yine bir albüm çalışması olacak, hazırlıkları devam ediyor. Yurt içi ve dışında festivallerde konserlerim sürüyor."

        - "Okul dışında kendi şarkılarımı söylüyorum"

        Okulda klasik müzik anlatıp sahnede rock söylediğini, bu yüzden okulda "Rockçı Profesör" olarak anıldığını dile getiren Arapgirlioğlu, müziğinden etkilenen öğrencilerinin sahnede kendisini izlemeye geldiğini anlattı.

        Arapgirlioğlu, akademi ile sahnenin birbirini tamamladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Her zaman öğrencilerime, 'Müziği tüketen değil de hep üreten olun. Yani kendi müziğinizi üretmeye çalışın. Yeniden, sıfırdan bir şeyler yazmaya, üretmeye çalışın' diyorum. Bütün öğrencilerime verdiğim yegane önerilerden bir tanesi bu. Ben bir profesyonel olarak bir yere kadar müziği dinliyorum ama asıl benim misyonum müzik üretmek. Yani kendi müziğimi milyonlara dinletmek, dinletebilmek. O bana daha çok heyecan veriyor ki çocukluğumdan beri bu heyecanın içerisindeyim. Dünyaca ünlü şarkıları sahnede söylemek güzel bir şey ama kendi şarkılarını o insanlara ifade etmek, anlatmak, öğretmek bambaşka bir zevk. Dolayısıyla bu ikisi birbirini tetikliyor. Okulda Mozart, Beethoven çalarken, dışarıda kendi müziğimi çalıyorum. Bu bana ayrı bir keyif veriyor."

        Prof. Arapgirlioğlu, Eric Clapton, Sting, Beatles, Metallica, Led Zeppelin, Robert Johnson​​​​​​​, Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca ve Neşet Ertaş'ın müziklerinden etkilendiğini sözlerine ekledi.

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