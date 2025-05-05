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        Antalya'da "Sky Adventure" motosiklet yarışı düzenlendi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen "Sky Adventure" motosiklet yarışında birinciliği Bayram Uysal kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:48
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        Antalya'da "Sky Adventure" motosiklet yarışı düzenlendi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen "Sky Adventure" motosiklet yarışında birinciliği Bayram Uysal kazandı.

        Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yarışa 87 sporcu katıldı.

        Sporcuların Batı Toros Dağları'nda iki gün süren etkinlikte Bayram Uysal 2.17.02'lik derecesi ile birinciliği elde etti. Hilmi Şahin 2.26.31'lik derecesiyle ikinci, Erkan Demir de 2.29.13 ile üçüncü oldu.

        Kategorilerinde dereceye giren sporculara, Kemer Kındıl Çeşme Plajı'nda düzenlenen törende kupaları verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, "macera motosikleti" dalında yeni etkinliği motosiklet camiasına kazandırdıklarını belirtti.

        Söz konusu etkinliğin ülkede gelişmesi adına uluslararası çapta yeni çalışmaları olacağını kaydeden Özdemir, "Bu branşta ülkemizin ilk ve tek etkinliği olan Sky Adventure yarışlarında yurt dışı ve yurt içinden gelen sporcularımız iki gün boyunca Batı Toros Dağları'nda benzersiz iki sürüş günü yaşadı ve kıyasıya mücadele etti. Antalya'nın spor turizmindeki hızlı yükselişine katkı sağlayacağına inandığımız etkinliğimizle, bölgenin spor turizmi potansiyelini motor sporları dünyasına en güzel şekliyle tanıttık. Önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonasına dönüşecek bu branşın ilk tohumlarını ülkemizde atmış olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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