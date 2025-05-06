Antalya'da bir kişiye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli paniğe neden oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açılması paniğe neden oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:59 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL