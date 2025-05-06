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        Antalya'da bir kişiye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli paniğe neden oldu

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açılması paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:59
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        Antalya'da bir kişiye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli paniğe neden oldu
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açılması paniğe neden oldu.

        Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak'ta, şüphelinin pompalı tüfekle ateş açtığı kişi aracına binerek kaçtı, saldırgan ise koşarak uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Saçmaların isabet ettiği araç ile iş yerinde hasar oluştu.

        Olay anında yakındaki bir lokantada yemek yiyenlerin yaşadığı korku ve panik, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, şüphelinin elindeki tüfekle koşarak bölgeden uzaklaşması da yer aldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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