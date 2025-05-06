Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

        Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da hava 22, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 83'e ulaştı.

        Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi. Kent sakinleri ve turistlerden bazıları Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, su sporları yaptı. Bazıları da plajlarda güneşlendi.

        Bazı tatilciler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okurken, bazıları bisiklet sürdü, bazıları da parklarda zaman geçirdi.

        Çok sayıda genç, kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, adrenalin tutkunları ise yamaç paraşütüyle deniz üzerinde uçmayı tercih etti.

        Sahildekilerden Mustafa Ceylan, kentte çok güzel havanın hakim olduğunu söyledi.

        Çocuğuyla açık havada vakit geçirmek için deniz kenarına geldiğini belirten Ceylan, "Hava çok güzel. O nedenle çocuğumu dışarı çıkarıp gezdirmek istedim. Deniz ve güzel havadan nasiplensin istedim. Antalya'nın havası çok güzel. Antalya'ya yaz geldi, insanlar şimdiden denize girmeye başladı." dedi.

        Konya'dan tatil için kente gelen Hülya Şengül ise havanın oldukça güzel olduğunu, Antalya'yı ve denizini çok sevdiğini dile getirdi.

        - Muğla

        Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı da 22 derece ölçüldü.

        Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

        Turistler Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman denize girdi. Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle keyif yaşadı.

        Bodrum ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Kumbahçe başta olmak üzere Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sahilde sıcak havada denize girmeyi tercih ederken, bazıları da kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

        Bodrum açıklarında teknelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi.

        Fethiye ilçesinde ise vatandaşlar ve yabancı turistler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi.

        Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

        Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde de tatilciler, plajlarda güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Antalya'da gazetecilerle bulu...
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Antalya'da gazetecilerle bulu...
        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan AGC'nin "Basın Sohbetleri"nin konuğu ol...
        Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan AGC'nin "Basın Sohbetleri"nin konuğu ol...
        Bu kez hedefleri şampiyonluk
        Bu kez hedefleri şampiyonluk
        Su altına dalıp, taşa yazdıkları Hıdırellez dileklerini yapay amforalara bı...
        Su altına dalıp, taşa yazdıkları Hıdırellez dileklerini yapay amforalara bı...
        BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı
        BNP Paribas Dünya Takım Kupası'nın basın toplantısı yapıldı
        Antalya'da bir kişiye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli paniğe neden oldu
        Antalya'da bir kişiye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli paniğe neden oldu