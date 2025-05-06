Antalya ve Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu

Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya'da hava 22, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 83'e ulaştı.

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi. Kent sakinleri ve turistlerden bazıları Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, su sporları yaptı. Bazıları da plajlarda güneşlendi.

Bazı tatilciler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okurken, bazıları bisiklet sürdü, bazıları da parklarda zaman geçirdi.

Çok sayıda genç, kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, adrenalin tutkunları ise yamaç paraşütüyle deniz üzerinde uçmayı tercih etti.

Sahildekilerden Mustafa Ceylan, kentte çok güzel havanın hakim olduğunu söyledi.

Çocuğuyla açık havada vakit geçirmek için deniz kenarına geldiğini belirten Ceylan, "Hava çok güzel. O nedenle çocuğumu dışarı çıkarıp gezdirmek istedim. Deniz ve güzel havadan nasiplensin istedim. Antalya'nın havası çok güzel. Antalya'ya yaz geldi, insanlar şimdiden denize girmeye başladı." dedi.

Konya'dan tatil için kente gelen Hülya Şengül ise havanın oldukça güzel olduğunu, Antalya'yı ve denizini çok sevdiğini dile getirdi. - Muğla Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı da 22 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı. Turistler Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman denize girdi. Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle keyif yaşadı. Bodrum ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, Kumbahçe başta olmak üzere Paşatarlası, Gümbet, Ortakent ve Torba gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sahilde sıcak havada denize girmeyi tercih ederken, bazıları da kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bodrum açıklarında teknelerde de yoğunluk oluştuğu gözlendi.