Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Antalya'da gazetecilerle buluştu:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Bu ülkenin bir dönem güreşte kahramanları olduk. Vizyonumuz yeni kahramanlar yetiştirmek. Amacımız yetenekli çocukları bulmak ve ülkemize kazandırmak." dedi.

Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek'i ziyaret etti.

Akgül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da devam eden Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvası'na 14 ülkeden 700 sporcunun katıldığını belirtti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı altın madalyanın yüzde 70'den fazlasının güreşten elde edildiğine dikkati çeken Akgül, planlarının genç sporcuları olimpiyat seviyesine çıkarmak için yaptıklarını kaydetti.

Güreşe vefa borcunun bulunduğunu dile getiren Akgül, "Bu ülkenin bir dönem güreşte kahramanları olduk. Vizyonumuz yeni kahramanlar yetiştirmek. Amacımız yetenekli çocukları bulmak ve ülkemize kazandırmak. Anadolu'da büyük cevherler var. Olimpiyatlardan altın madalyasız dönmemiz bizi üzüyor. Türkiye, olimpiyatlardan altın madalyasız dönemez. Bunun bilincindeyiz." diye konuştu.