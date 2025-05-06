"Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" 25 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak

"Üç Farklı Parkur, Sonsuz Macera" temasıyla koşulacak yarışta 25 ülkeden 400 sporcu, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine uzanan zorlu parkurda mücadele verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Beydağları Sahil Milli Parklar Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen yarışlara Kemer Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Skyrunner World Series 2025 takviminde bu yıl ilk kez yer alan yarışlar, 9-10 Mayıs'ta uluslararası arenada önemli başarılara imza atmış Skyrunner Dünya şampiyonlarını kentte ağırlayacak.

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