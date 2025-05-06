Elmalı'da Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı düzenlendi

Programa, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Cumhuriyet Savcısı Mahsum Çiftçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Canbaş, İlçe Müftüsü Cafer Daşkın ve Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

Yalçınkaya, hem baharın bereketli geçmesi, hem mahalleden hac yolculuğuna çıkacakların selametle dönebilmesi için dua etti.

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