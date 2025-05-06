Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Elmalı'da Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı düzenlendi

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elmalı'da Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, Hıdırellez Şenliği Mevlid Programı gerçekleştirildi.

        Yuva Mahallesi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu.

        İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, buradaki konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

        Yalçınkaya, hem baharın bereketli geçmesi, hem mahalleden hac yolculuğuna çıkacakların selametle dönebilmesi için dua etti.

        Konuşmaların ardından program, yemek ikramı ile sona erdi.

        Programa, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Cumhuriyet Savcısı Mahsum Çiftçi, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Canbaş, İlçe Müftüsü Cafer Daşkın ve Elmalı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Alman siyasetçi Merz, ilk turda başbakan seçilemedi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" 25 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak
        "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" 25 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak
        CK Enerji Akdeniz Elektrik, "Enerji Okuryazarlığı" projesiyle Antalya'da 20...
        CK Enerji Akdeniz Elektrik, "Enerji Okuryazarlığı" projesiyle Antalya'da 20...
        Afrika'ya askeri kıyafet satan Türk savunma sanayisi şirketi Burkina Faso'd...
        Afrika'ya askeri kıyafet satan Türk savunma sanayisi şirketi Burkina Faso'd...
        Antalya'da kuyuya düşen 7 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı
        Antalya'da kuyuya düşen 7 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı
        Hayırseverlerin bağışladığı engelli araçları sahiplerine teslim edildi
        Hayırseverlerin bağışladığı engelli araçları sahiplerine teslim edildi
        Antalya'da ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
        Antalya'da ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü