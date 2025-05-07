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        Anneler Günü için 30 ülkeye çiçek ihraç edildi

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Anneler Günü için Türkiye'den 30 ülkeye 75 milyon dalın üzerinde çiçek ihraç edildi, iç pazardaki mezatlarda ise hareketlilik sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:12
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        Anneler Günü için 30 ülkeye çiçek ihraç edildi
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Anneler Günü için Türkiye'den 30 ülkeye 75 milyon dalın üzerinde çiçek ihraç edildi, iç pazardaki mezatlarda ise hareketlilik sürüyor.

        Anneler Günü'ne kısa süre kala çiçek sektöründe hazırlıklar devam ediyor. Seralardan toplanan çiçekler, özenle paketlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere yola çıkıyor.

        Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, yurt dışına kara yoluyla gidecek sevkiyatların tamamlandığını, yeni siparişlerin hava yoluyla gönderildiğini söyledi.

        Sektör açısından en önemli tarihlerden birinin Anneler Günü olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu yıl 75 milyon dalın üzerinde bir gönderimimiz söz konusu, bunun da parasal değeri 10 milyon dolar civarında." dedi.

        - Türkiye'den 30 ülkeye çiçek ihracatı

        Hareketli bir sezon geçirdiklerini belirten Yılmaz, gerek kesme çiçekte gerekse salon bitkilerinde taleplerin yoğun olduğunu kaydetti.

        Bu yıl geçen yıla göre ihracatın arttığına işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

        "Anneler Günü için 30'u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdik. En önemli pazarımız ise her zaman olduğu gibi Hollanda. Hollanda uzak ara her dönem en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke. Bununla birlikte İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna gibi ülkelere de yoğun olarak kesme çiçek gönderiyoruz. Dış mekan ve salon bitkileri konusunda da özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Körfez ülkeleri ciddi alıcılar. Sektör bu yıl yaklaşık yüzde 15'lik bir artışla gidiyor, bu artış Anneler Günü'ne de yansıdı."

        - Ülkelerden farklı renklerde çiçek talebi

        İsmail Yılmaz, Anneler Günü için ülkelerin farklı renklerde çiçek talep ettiğini ifade etti.

        Avrupa ülkelerinin daha çok açık pembe başta olmak üzere pastel renkleri, doğu ülkelerinin ise kırmızı ve beyaz ağırlıklı çiçek istediğini vurgulayan Yılmaz, üreticilerin de talebe göre üretim yaptığını kaydetti.

        İç pazarda hareketliliğin son güne kadar devam edeceğini aktaran Yılmaz, yurt içinde yaklaşık 30 milyon dal çiçek tüketimi beklediklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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