"Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıyor (1)

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin yüksek yargı başkanları olarak yapacakları müşterek çalışmalar, ikili ve çok taraflı görüşmelerle yüksek mahkemeler arasındaki diyaloğu artırmaları ve idari yargıdaki işbirliği alanlarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Yiğit, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının etnik, dilsel, kültürel ve tarihsel olarak birbirine bağlı ve ortak geçmişe sahip köklü bir medeniyet olduğunu söyledi.

Bugün devletlerin Türklüğün zengin tarihini ve kültürel mirasını farklı coğrafyalarda yaşattığını, ülkeler arası daha güçlü bağların tesisi ve ortak geleceğin inşası için birlik ve beraberlik içinde yeniden bir araya gelindiğini belirten Yiğit, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da toplanan "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi"nin 8. zirvesinde konseyin adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildiğini anımsattı.

Yiğit, söz konusu zirvede, teşkilatın orta ve uzun vadeli amaçlarını ve görevlerini ortaya koyan "Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi"nin de kabul edildiğini dile getirerek, bu belge kapsamında ülkeler arasında ticari, ekonomik ortaklık, ortak Türk alfabesi oluşturulması, ulaştırmada "Orta Koridor" projesi, yenilenebilir enerji kaynakları ve dış politikada birliktelik gibi birçok alanda ülkeler arası daha derin ve çok taraflı işbirliği yapılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatının son yıllarda Avrasya coğrafyasında ve ötesinde etkinliği giderek artan stratejik birliğe dönüştüğüne dikkati çeken Yiğit, teşkilat nezdinde devletlerin siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel ve hukuk gibi birçok alanda işbirliği ve koordinasyon içinde üstün gayretle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Devletlerin yargı ve hukuk sisteminin gelişimi için yüksek mahkemeler arasındaki iletişimin artırılması, işbirliği ve dayanışmanın da güçlendirilmesinin önem arz ettiğini ifade eden Yiğit, "Teşkilata üye ve gözlemci her bir devlet, kendi hukuk düzenleri içinde bir yargı sistemi benimsemiş olmakla birlikte, bu sistemler arasında devletlerin kadim hukuk ve adalet anlayışından gelen ortak paydalar bulunmaktadır. Yargılamanın temel gayesini oluşturan adalet, insan hakları, demokratik hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi kavramlar, devletlerin hukuk sistemlerinin zeminini ve temelini oluşturmaktadır." dedi.

- "Yüksek mahkemeler arasındaki diyaloğu artırmalı ve idari yargıdaki işbirliği alanlarını da geliştirmeliyiz" Danıştay Başkanı Yiğit, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki yüksek mahkemeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının, ortak hukuki sorunlara yönelik işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin, her bir devletin kendi hukuk sistemlerindeki gelişimine de büyük katkı sağlayacağını söyledi. Türk milletinin en eski devirlerden itibaren yazılı olmamakla birlikte köklü hukuk ve adalet anlayışına sahip olduğunun altını çizen Yiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ortak değerlerde buluştuğumuz Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci üyelerin yüksek yargı mensupları olarak, tarihimizden tevarüs ettiğimiz, milli dayanışma ve birliğimizin teminatı olan kadim hukuk ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı ve yargı bağımsızlığından taviz vermeyen bir hukuk düzeninin inşasında ve yargımızın gelecek yüzyıllara ulaştırılmasında bizlere tarihi görevler düşmektedir.

Bu ülkü birliği doğrultusunda yargı mensupları olarak bizlerin de hukuk ve yargı alanında işbirliği imkanlarını geliştirmemiz ve bunu kurumsallaştırarak sürdürmemiz önem arz etmektedir. Söz konusu teşkilata üye ülkelerin yüksek yargı başkanları olarak bizler de yapacağımız müşterek çalışmalar, ikili ve çok taraflı görüşmelerle yüksek mahkemeler arasındaki diyaloğu artırmalı ve idari yargıdaki işbirliği alanlarını da geliştirmeliyiz." Yiğit, konferansta "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Yüksek Mahkemeleri Konferansı Statüsü"nün imzalanacağını belirterek, bu akdin Türk dünyasında yer alan devletler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, hukuk ve yargı alanındaki iletişimin süreklilik kazanması, yapılacak ortak çalışmalar ve geleceğe yönelik atılımlar için çok kıymetli bir adım olduğunu kaydetti. Konferansa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüksek Mahkeme Başkanları ve beraberindeki heyetler katıldı.