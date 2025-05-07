"Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıyor (2)

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anadolu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da farklı hukuk kuralları altında yargı faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirterek, "Ancak bu geniş coğrafyada birbirimize çok yakınız. Bu nedenle yüksek yargı kurumlarımızın birikim ve uygulamaları, bir diğeri için ilham ve referans kaynağı olacaktır." dedi.

Kerkez, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ortak geçmişi, dili, kültürü ve medeniyeti paylaşan, kardeşliği miras kabul eden devletlerin yüksek yargılarını temsil ettiklerini söyledi.

Türk devletleri arasındaki işbirliğini yargı alanına da taşımayı tarihi görev olarak kabul ettiklerini dile getiren Kerkez, "Türk devletleri arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı, Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültür mirası çerçevesinde geliştirmek amacıyla bugünkü adıyla Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuştur. Türk Devletleri Teşkilatı, ekonomi, gümrük, turizm, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda işbirliği anlamında faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Kerkez, bu yüksek işbirliğinin yargı alanında ve özellikle yüksek mahkemeler arasında da kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Antalya'da statü imzalayacaklarını kaydetti. Yüksek mahkemeler arasındaki düzenli, sürekli ve karşılıklı görüşme ve diyaloglar ile ortak faaliyetler sayesinde ülkelerin birbirine katkı sağlayacağını anlatan Kerkez, Türk Devletleri Teşkilatına üye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yüksek mahkemeleri olarak statüye imza atacaklarını ifade etti. Bunun işbirliğini daha da geliştireceğini vurgulayan Kerkez, "Anadolu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da farklı hukuk kuralları altında yargı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ancak bu geniş coğrafyada birbirimize çok yakınız. Bu nedenle yüksek yargı kurumlarımızın birikim ve uygulamaları, bir diğeri için ilham ve referans kaynağı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. - "Üye ülkelerin güç birliği, dünyada hukukun gelişmesi ve adaletin tesisi açısından önemli" Yargıtayın 157 yıllık geçmişiyle ve kurumsallığıyla özel hukuk ve ceza hukukunda önemli içtihatlar oluşturduğuna dikkati çeken Kerkez, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2016'da Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle yargı sistemine istinaf kanunu da dahil olmuştur. Bu gelişmeyle özel hukuk ve ceza hukuku yargılamasında yüksek mahkeme olarak yargılamayı sonlandıran Yargıtayın içtihat mahkemesi sıfatı daha da güçlenmiştir. İnanıyorum ki aynı destanlarla büyüyen, aynı türkülere kulak veren ortak hafızamız sadece kalbimizi değil, adalet anlayışımızı da ortak paydada dönüştürecektir. Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin ve gözlemci olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkmenistan yüksek mahkemeleri arasındaki güç birliğinin tüm dünyada hukukun gelişmesi ve adaletin tesisi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." Kerkez, imzalayacakları "Antalya statüsü" ile işbirliği ve birlikteliğin ulu çınar haline geleceğini sözlerine ekledi. Konferansa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüksek Mahkeme Başkanları ve beraberindeki heyetler katıldı.