Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıyor (2)

        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anadolu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da farklı hukuk kuralları altında yargı faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirterek, "Ancak bu geniş coğrafyada birbirimize çok yakınız. Bu nedenle yüksek yargı kurumlarımızın birikim ve uygulamaları, bir diğeri için ilham ve referans kaynağı olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıyor (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anadolu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da farklı hukuk kuralları altında yargı faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirterek, "Ancak bu geniş coğrafyada birbirimize çok yakınız. Bu nedenle yüksek yargı kurumlarımızın birikim ve uygulamaları, bir diğeri için ilham ve referans kaynağı olacaktır." dedi.

        Kerkez, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ortak geçmişi, dili, kültürü ve medeniyeti paylaşan, kardeşliği miras kabul eden devletlerin yüksek yargılarını temsil ettiklerini söyledi.

        Türk devletleri arasındaki işbirliğini yargı alanına da taşımayı tarihi görev olarak kabul ettiklerini dile getiren Kerkez, "Türk devletleri arasındaki işbirliğini ve dayanışmayı, Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültür mirası çerçevesinde geliştirmek amacıyla bugünkü adıyla Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuştur. Türk Devletleri Teşkilatı, ekonomi, gümrük, turizm, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda işbirliği anlamında faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

        Kerkez, bu yüksek işbirliğinin yargı alanında ve özellikle yüksek mahkemeler arasında da kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Antalya'da statü imzalayacaklarını kaydetti.

        Yüksek mahkemeler arasındaki düzenli, sürekli ve karşılıklı görüşme ve diyaloglar ile ortak faaliyetler sayesinde ülkelerin birbirine katkı sağlayacağını anlatan Kerkez, Türk Devletleri Teşkilatına üye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yüksek mahkemeleri olarak statüye imza atacaklarını ifade etti.

        Bunun işbirliğini daha da geliştireceğini vurgulayan Kerkez, "Anadolu'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da farklı hukuk kuralları altında yargı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ancak bu geniş coğrafyada birbirimize çok yakınız. Bu nedenle yüksek yargı kurumlarımızın birikim ve uygulamaları, bir diğeri için ilham ve referans kaynağı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Üye ülkelerin güç birliği, dünyada hukukun gelişmesi ve adaletin tesisi açısından önemli"

        Yargıtayın 157 yıllık geçmişiyle ve kurumsallığıyla özel hukuk ve ceza hukukunda önemli içtihatlar oluşturduğuna dikkati çeken Kerkez, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de 2016'da Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle yargı sistemine istinaf kanunu da dahil olmuştur. Bu gelişmeyle özel hukuk ve ceza hukuku yargılamasında yüksek mahkeme olarak yargılamayı sonlandıran Yargıtayın içtihat mahkemesi sıfatı daha da güçlenmiştir. İnanıyorum ki aynı destanlarla büyüyen, aynı türkülere kulak veren ortak hafızamız sadece kalbimizi değil, adalet anlayışımızı da ortak paydada dönüştürecektir. Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin ve gözlemci olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkmenistan yüksek mahkemeleri arasındaki güç birliğinin tüm dünyada hukukun gelişmesi ve adaletin tesisi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

        Kerkez, imzalayacakları "Antalya statüsü" ile işbirliği ve birlikteliğin ulu çınar haline geleceğini sözlerine ekledi.

        Konferansa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yüksek Mahkeme Başkanları ve beraberindeki heyetler katıldı.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıy...
        "Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeler Konferansı" Antalya'da yapılıy...
        Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' im...
        Türk Dünyası Yüksek Mahkemeleri Konferansı'nda 'Antalya Statü Belgesi' im...
        Anneler Günü için 30 ülkeye çiçek ihraç edildi
        Anneler Günü için 30 ülkeye çiçek ihraç edildi
        Turkish Airlines Open'da heyecan Pro-Am ile başladı
        Turkish Airlines Open'da heyecan Pro-Am ile başladı
        'Markanız onaylandı' dolandırıcılığı
        'Markanız onaylandı' dolandırıcılığı