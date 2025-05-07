Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

        Antalya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Muratpaşa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Muratpaşa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Güzel, öğretmenler, öğrenciler ve emniyet personeli katıldı.

        "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 öğrenci, eğitim parkurunda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

        İl Emniyet Müdürü Arslan, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet sürüşü, hız sınırı uyarıları ve yaya geçidi kuralları gibi temel konularda bilgilendirme yaptı.

        Öğrenciler, "trafik dedektifi" ilan edildi.

        Animasyon gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından bilgilendirme stantları kuruldu ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan cezaevine girdi
        Ümit Karan cezaevine girdi
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Turkish Airlines Open 2025'te, 7 Türk golfçü mücadele edecek
        Turkish Airlines Open 2025'te, 7 Türk golfçü mücadele edecek
        Kumluca'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kumluca'da kamyonetle çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Antalya'da 500 bin öğrenciye eş zamanlı trafik farkındalığı eğitimi verildi
        Antalya'da 500 bin öğrenciye eş zamanlı trafik farkındalığı eğitimi verildi
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile başladı
        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile başladı
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu