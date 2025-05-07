Antalya'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Antalya'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Muratpaşa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Güzel, öğretmenler, öğrenciler ve emniyet personeli katıldı.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 öğrenci, eğitim parkurunda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

İl Emniyet Müdürü Arslan, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet sürüşü, hız sınırı uyarıları ve yaya geçidi kuralları gibi temel konularda bilgilendirme yaptı.

Öğrenciler, "trafik dedektifi" ilan edildi.

Animasyon gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından bilgilendirme stantları kuruldu ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.