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        Antalya'da inşaatta yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:13
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        Antalya'da inşaatta yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında yabancı uyruklu bir işçi ölü bulundu.

        Habibler Mahallesi 5572 Sokak'taki inşaat alanında yerde hareketsiz yatan bir işçinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Suriye uyruklu İ.E'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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