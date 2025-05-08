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        Demre'de motosiklet sürücülerine yönelik eğitim verildi

        Antalya'nın Demre ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:20
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        Demre'de motosiklet sürücülerine yönelik eğitim verildi
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        Antalya'nın Demre ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından "Bir Kural 1 Ömür" projesi kapsamında Noel Baba Meydanı'nda motosiklet kullanıcılarına yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Programa, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, İlçe Emniyet Müdürü Yuşa Kılıçaslan, İlçe Jandarma Komutanı Mücahit Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Eğitime katılan vatandaşlara Kaymakam Bağlı tarafından kask, şapka, anahtarlık ve oto kokusu hediye edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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