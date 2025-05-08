Demre'de motosiklet sürücülerine yönelik eğitim verildi

Eğitime katılan vatandaşlara Kaymakam Bağlı tarafından kask, şapka, anahtarlık ve oto kokusu hediye edildi.​​​​​​​

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından "Bir Kural 1 Ömür" projesi kapsamında Noel Baba Meydanı'nda motosiklet kullanıcılarına yönelik sinevizyon gösterimi yapıldı.

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