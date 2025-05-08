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        Akseki'de çöp toplama etkinliği düzenlendi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşın katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:15
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        Akseki'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşın katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

        İlçe belediyesince gerçekleştirilen etkinliğe kaymakam Saliha Karataş, belediye başkanı İlkay Akca, üniversite öğrencileri ile vatandaş katıldı.

        Kaymakam Karataş, burada yaptığı konuşmada, kamu kurumları ve halkın el birliğiyle yürüttüğü bu tür projelerin toplumsal bilincin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

        Başkan Akca da bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        İkinci aşamada ağaç dikme etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Akca, "Çevreye olan duyarlılığımız sadece temizlikle sınırlı değil. Yeşil bir Akseki için hep birlikte çalışacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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