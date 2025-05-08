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        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile devam etti

        Antalya'da Turkish Airlines Open 2025 kapsamında ikinci Pro-Am turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:44
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        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile devam etti
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        Antalya'da Turkish Airlines Open 2025 kapsamında ikinci Pro-Am turnuvası gerçekleştirildi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde yapılan turnuvaya 24 takım katıldı. Takımlarda yer alan üç amatör oyuncu organizasyonda iki profesyonel golfçü ile birincilik için mücadele etti.

        ABD'li Jordan Gumberg ve İskoç Connor Syme ile birlikte oynayan Hint oyuncular Sandeep Singh, Randeep Singh ve Santam Kaur'dan oluşan Falcon takımı, birinci oldu. Falcon oyuncuları THY'den Avrupa ülkelerine business bilet kazandı.

        Amerikalı profesyoneller Sean Crocker ve Johannes Veerman ile sahaya çıkan Turkish Airlines-6 takımı da ikinci sırada yer aldı. Turkish Airlines-6 takımında amatör oyuncular olarak Anıl Tetik, Abdullah Hazar ve Deniz Özdoğan mücadele etti. Takım oyuncularına Anadolu Hastanesi tarafından check-up hediye edildi.

        İspanyol Nacho Elvira (pro), İsveçli Marcus Kinhult (pro), Valeriy Subbotin, Emin Agaev ve Denis Rogachev'den oluşan Galvas takımı da turnuvada üçüncülük kürsüsüne çıktı. Galvas takımı oyuncuları da Bilyana Golf'ten Belek'teki herhangi bir sahada iki raunt oynama hakkı kazandı.

        Turkish Airlines Pro-Am'in ikinci gününde bayrağa en yakın atış ödülünü kadınlarda Merve Müftüoğlu, erkeklerde ise Cengizhan Karaduman kazandı. Turnuvada en uzun vuruş ödülünü de kadınlarda milli oyuncu Deniz Sapmaz, erkeklerde Nikola Cuic aldı.

        Turkish Airlines Pro-Am'in ikincisinde Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Akçakayalıoğlu, Murat Karaduman, Mehmet Evyap, Anıl Tetik, Ali Özdoğan, Ahmet Olmuştur, Eski Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Regnum Carya Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski yıldızı Hamit Altıntop, Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, Carya Golf Kulübü Başkanı Hasan Ceylan, Montgomerie Maxx Royal Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin ve Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan da sahaya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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