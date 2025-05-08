Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile devam etti

Antalya'da Turkish Airlines Open 2025 kapsamında ikinci Pro-Am turnuvası gerçekleştirildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde yapılan turnuvaya 24 takım katıldı. Takımlarda yer alan üç amatör oyuncu organizasyonda iki profesyonel golfçü ile birincilik için mücadele etti.

ABD'li Jordan Gumberg ve İskoç Connor Syme ile birlikte oynayan Hint oyuncular Sandeep Singh, Randeep Singh ve Santam Kaur'dan oluşan Falcon takımı, birinci oldu. Falcon oyuncuları THY'den Avrupa ülkelerine business bilet kazandı.

Amerikalı profesyoneller Sean Crocker ve Johannes Veerman ile sahaya çıkan Turkish Airlines-6 takımı da ikinci sırada yer aldı. Turkish Airlines-6 takımında amatör oyuncular olarak Anıl Tetik, Abdullah Hazar ve Deniz Özdoğan mücadele etti. Takım oyuncularına Anadolu Hastanesi tarafından check-up hediye edildi.

İspanyol Nacho Elvira (pro), İsveçli Marcus Kinhult (pro), Valeriy Subbotin, Emin Agaev ve Denis Rogachev'den oluşan Galvas takımı da turnuvada üçüncülük kürsüsüne çıktı. Galvas takımı oyuncuları da Bilyana Golf'ten Belek'teki herhangi bir sahada iki raunt oynama hakkı kazandı.