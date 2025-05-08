Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk sinema tarihinde önemli işlere imza atan ustaların eseri müzikal, 10 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 2024-2025 sanat sezonunda son defa sahnelenecek.

        Türk sinemasında 200'e yakın filmin senaryosuna imza atan, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Salako gibi başyapıtların unutulmaz yazarı Sadık Şendil'in metinlerini kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelerini yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı müzikal, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.

        Müzikleri Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem tarafından yeniden düzenlenen müzikalin rejisörü Mehmet Fatih Şanal olurken, koreografisi Özgür Adam İnanç'a, kostümü Nursun Ünlü'ye, dekoru Gürcan Kubilay'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

        Eserde Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası, solistleri, korosu ve balesini orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. Eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Demet Emen olacak.

        İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda erkek egemen toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan Hürmüz'ün hikayesini anlatan eserde, "Hürmüz"ü Sema Çavuşoğlu, "Hikaye Anlatıcı"yı Ümit Burak Tekinay, "Doktor"u Serhat Konukman, "Kadı"yı Taner Ölçen, "Ömer"i Engin Suna, "Berber"i Dağhan Ergün, "Hızır Reis"i Fatih Kayhan, "Hallaç Rüstem"i Devrim Demirel, "Bekçi Memo"yu Erdi Can Aybaş, "Ali"yi Erman Baba, "Safinaz"ı Semiha Derya Boran, "Havva"yı Seçil Fenercioğlu, "Anne"yi Tuğçe Oğuzülgen, "Rukiye"yi Şen Sılay Erman, "Nuriye" rolünü ise Sinem Seçil Baddal canlandıracak.

        Biletler, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com"dan temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi
        Demre'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
        Demre'de öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
        Antalya'da kahvehanedeki kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanık...
        Antalya'da kahvehanedeki kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanık...
        Hiç eğitim almadı, dinleyip sorular sorarak 11 dil öğrendi
        Hiç eğitim almadı, dinleyip sorular sorarak 11 dil öğrendi
        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile devam etti
        Turkish Airlines Open Turnuvası'nda heyecan Pro-Am ile devam etti
        Akseki'de çöp toplama etkinliği düzenlendi
        Akseki'de çöp toplama etkinliği düzenlendi