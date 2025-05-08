Antalya'da kahvehanedeki kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakim karşısında

Antalya'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, tutuksuz yargılanan Adem D, Akseven A, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Furkan D. duruşmadaki savunmasında, olaydan 2 gün önce amcası Adem D'nin isteği üzerine çalışmak için Osmaniye'den Antalya'ya geldiğini ve kahvehanede çalışmaya başladığını anlattı.

Daha önce yaralama olayından hapis yattığını ve kendisini korumak için yanında ruhsatsız silah taşıdığını belirten Furkan D. "Amcamın yanında kahvede çalışırken Uğur Akyol ve beraberinde bir grup iş yerine gelip bizden haraç istemeye başladı. Ben bu durumdan rahatsız oldum, amcamı rahatsız ediyorlardı." dedi.

Olay günü Uğur Akyol ve beraberindekilerin kendisine küfür ettiğini ileri süren Furkan D, bunun üzerine yanında taşıdığı silahla ateş ettiğini ve Uğur Akyol'un öldüğünü, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Tutuksuz yargılanan sanık Adem D. ise kahvehane işlettiğini, Adem Akyol'un kendisinin yanında çalıştığını ve rahatsız olduğu için işten çıktığını ifade etti. Olay gününden önce Adem Akyol'un sigortasının yatırılmadığı iddiasıyla kendisinden para istediğini öne süren Adem D. "Olay günü Adem Akyol ve yanında dört kişi ile kahvehaneye gelip sigorta parası için 150 bin lira istedi. Ben de bu miktarı vermeyi kabul etmedim. Bu sırada yeğenim ve Uğur Akyol arasında tartışma çıktı, yeğenim silahla ateş etmeye başladı. Engel olmaya çalıştım ama başaramadım. Azmettirme suçlamasını kabul etmiyorum, benim öldürme olayıyla bir ilgim yok." ifadesini kullandı. Sanık Akseven A. da olayla bir ilgisinin olmadığını ve kimseyi azmettirmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. Müşteki Adem Akyol ise Adem D'nin kahvehanesinde işçi olarak çalıştığını ve olaydan kısa süre önce işten çıkarıldığını anlattı.