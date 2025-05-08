Antalya'da coğrafi işaretler zirvesi düzenlendi

Antalya'da, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılması amacıyla "Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) işbirliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Vali Hulusi Şahin, zirvenin açılış konuşmasında, kentin coğrafi işaretli ürünler açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Tropik ürünlerden geleneksel yemeklere kadar yüzlerce unsurun coğrafi işaret tescili için uygun olduğunu dile getiren Vali Şahin, "Bu coğrafya ve kültür bize bir sorumluluk yüklüyor. Ürünlerimizi tanımlayıp tescil etmeli, ardından ekonomik değere dönüştürmeliyiz." dedi.

Coğrafi işaret sürecinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Şahin, Avrupa Birliği nezdinde de tescil başvurularının önemine işaret etti.

Bu sürecin doğru yönetilebilmesi için Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Coğrafi İşaretler Merkezinin rehberlik edeceğini anlatan Şahin, "Kurumların, ilçe belediyelerinin ve kaymakamlıkların bu süreçte bütçe ayırarak aktif rol alması gerekir. Bu bir yarış değil. Biz kendi potansiyelimizi harekete geçireceğiz. Her kurum kendisine düşen ürünü çalışacak, biz de süreci birlikte yürüteceğiz." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de coğrafi işaretlerin kültürel mirasın korunmasında kritik rol oynadığına dikkati çekti. Böcek, "Antalya'mız yalnızca turizmin değil, aynı zamanda tarımın da başkentidir. Ülkemizdeki örtü altı üretiminin yarısı bu verimli topraklarda yapılmaktadır." dedi. Antalya'nın tarım ürünlerinin yanı sıra bu ürünlerin arkasındaki kültürel mirası korumaya özen gösterdiklerini dile getiren Böcek, Gazipaşa narı, Korkuteli karyağdı armudu, Alanya muzu, Finike portakalı, Manavgat susamı, Antalya piyazı, serpme börek ve kabak tatlısı gibi birçok ürünün coğrafi işaret sürecine destek verdiklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirtti. Coğrafi işaretli ürünlerin bilimsel temellere dayalı tescil sürecinde üniversitelerin rehberlik rolünün önemine değinen Özkan, bu amaçla Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezin zorlu bir süreçten geçerek hayata geçirildiğini anlattı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu ürünlerin yerel kalkınmayı desteklediğini ve istihdam yarattığını belirtti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kentin tatil turizmi kimliğinin ötesinde, bölgedeki yöresel ürünlerin de dünya çapında tanıtılması gerektiğini ifade etti. BM Tarım ve Gıda Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise coğrafi işaretli ürünlerin, çiftçinin katma değerli bir ürünü sunabilmesi adına önemli bir değer olduğunu söyledi.