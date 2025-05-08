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        Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı

        Antalyaspor Kulübünün girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:56
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        Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı
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        Antalyaspor Kulübünün girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da başladı.

        Muratpaşa İbrahim Çolak Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 7 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun açılışına, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Cimnastik İl Temsilcisi ve Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Merve Kocagöz, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Varol Tanğ, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, yönetim kurulu üyeleri, sponsor temsilcileri, kulüp çalışanları, hakemler, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

        Antalyaspor Kulübü Başkanı Ergün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, tüm katılımcılara ve destekçilere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

        Turnuva, 11 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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