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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası

        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:40
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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası
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        Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

        Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününü Fransız Martin Couvra, Güney Afrikalı Robin Williams ve Almanya'dan Tiger Christensen, 65'er vuruşla (-6) bitirerek liderliği paylaştı.

        Turkish Airlines Open'a yedinci kez katılan Hollandalı Joost Luiten ile İngiliz Brandon Robinson Thompson, ilk raundu 66 vuruşla (-5) bitirerek zirvedeki üçlüyü izledi. Turnuvada sahaya çıkan 2023 ve 2025 Ryder Cup Kaptanı Luke Donald ise ilk günü 73 vuruşla (+2) tamamladı.

        Organizasyonda mücadele eden 7 Türk sporcu arasında en iyi skoru, ilk raundu 70 vuruşla (-1) bitiren İbrahim Tarık Aslan yaptı. Genç golfçü, günü sadece tek bogey ile tamamlarken istikrarlı oyunuyla ikinci gün için umut verdi. Turnuvada ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan Leon Açıkalın da 71 vuruşla günü bitirdi.

        Organizasyonun ikinci raundu sonrası ilk 70 sırada yer alan oyuncular, son iki rauntta sahaya çıkma şansı elde edecek.

        DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan turnuvada, Luke Donald, Haotong Li, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler de mücadele ediyor.

        Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuva, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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