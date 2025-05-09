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        Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Antalya'da güvenlik görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanıktan biri müebbet hapis cezasına çarptırılırken, diğeri delil yetersizliğinden beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:49
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        Antalya'da güvenlik görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
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        Antalya'da güvenlik görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanıktan biri müebbet hapis cezasına çarptırılırken, diğeri delil yetersizliğinden beraat etti.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Almaz, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Tutuksuz sanık Papatya K. ise duruşmaya katılmadı.

        Karar öncesi müştekilerden anne Esma Kılıç, oğlunu öldüren sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Baba Halil Kılıç ise oğlunun sanığa hiçbir şey yapmamasına rağmen planlayarak öldürüldüğünü ve mahkemenin sanığa en ağır cezayı vermesini istedi.

        Sanık Metin Almaz, suçlamayı kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Metin Almaz’a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, sanıklardan Papatya K. delil yetersizliğinden beraat etti.

        - Olay

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), 17 Haziran 2024'te Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda kavga eden Metin Almaz ve kız arkadaşı Papatya K'yi ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Metin Almaz'ın bıçak darbesiyle yaralanan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan Almaz tutuklanmış, Papatya K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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