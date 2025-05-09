Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, psikiyatri hastalarını ziyaret etti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde uygulamalı atölyelerde tarım ve sanat eğitimi alarak tedavi gören ve topluma kazandırılan bireylerle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, psikiyatri hastaların atölyede yaptığı çalışmaları inceleyen Özkan, müzik dersine katılan hastaların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek onlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, hastanedeki rehabilitasyon programlarının 2007'den bu yana devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 500 hastanın olduğunu ve haftalık planlara göre yürütülen etkinliklerde Halk Eğitim Merkezi’nden gelen uzman öğreticilerle birlikte hastalara müzik, takı tasarımı, seracılık,İngilizce, resim, bahçecilik gibi alanlarda eğitimler verildiğini aktaran Erdoğan, "Seramız ve tarım alanlarımızla birlikte doğayla temas eden bir iyileşme süreci sunuyoruz. Bu yapısıyla Gündüz Hastanemiz, Türkiye’de hem detaylı uygulama çeşitliliği hem de tarım temelli rehabilitasyon alanında benzersiz bir model olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.