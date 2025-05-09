Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, psikiyatri hastalarını ziyaret etti
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde uygulamalı atölyelerde tarım ve sanat eğitimi alarak tedavi gören ve topluma kazandırılan bireylerle bir araya geldi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde uygulamalı atölyelerde tarım ve sanat eğitimi alarak tedavi gören ve topluma kazandırılan bireylerle bir araya geldi.
Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, psikiyatri hastaların atölyede yaptığı çalışmaları inceleyen Özkan, müzik dersine katılan hastaların seslendirdiği şarkılara eşlik ederek onlarla sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, hastanedeki rehabilitasyon programlarının 2007'den bu yana devam ettiğini söyledi.
Yaklaşık 500 hastanın olduğunu ve haftalık planlara göre yürütülen etkinliklerde Halk Eğitim Merkezi’nden gelen uzman öğreticilerle birlikte hastalara müzik, takı tasarımı, seracılık,İngilizce, resim, bahçecilik gibi alanlarda eğitimler verildiğini aktaran Erdoğan, "Seramız ve tarım alanlarımızla birlikte doğayla temas eden bir iyileşme süreci sunuyoruz. Bu yapısıyla Gündüz Hastanemiz, Türkiye’de hem detaylı uygulama çeşitliliği hem de tarım temelli rehabilitasyon alanında benzersiz bir model olma özelliği taşıyor." ifadelerini kullandı.
Grup terapilerinin yanı sıra bireysel psikoterapi seanslarının da uygulandığını belirten Erdoğan, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi hastalıklarda görülen toplumdan çekilme ve sosyal izolasyon belirtilerine karşı, terapi sürecinin büyük önem taşıdığını bildirdi.
Tedavi süreçlerinin hastaların bireysel ihtiyaçlara göre gruplandırıldığını belirten Hemşire Şeyma Kaplan Ekinci ise hastaların hem tedavi edildiğini hem de istihdama da yönlendirildiğini aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.