Uzmanından "bilinçsiz egzersiz inmeye neden olabilir" uyarısı
Memorial Antalya Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, inmenin gençlerde de görülebilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Genç erişkinlerde inmenin en önemli nedeni bilinçsiz yapılan egzersizlerdir." dedi.
Memorial Antalya Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, inmenin gençlerde de görülebilen bir hastalık olduğunu belirterek, "Genç erişkinlerde inmenin en önemli nedeni bilinçsiz yapılan egzersizlerdir." dedi.
Gencer, AA muhabirine, 10 Mayıs'ın Dünya İnme Farkındalık Günü olduğunu ve inmenin çok riskli bir hastalık olduğu söyledi.
Beyine giden kan akımını azaltan sebeplerin, kalpten pıhtı atması, şah damar tıkanıklıkları, bir takım genetik hastalıkları, damar tıkanıklığı gibi şikayetlerin inmeye neden olduğunu belirten Gencer, "İnme ölüme neden olabilen önemli bir hastalık. Hem dünyada hem ülkemizde ölümlerin ve sakatlıkların yüzde 25'i neredeyse üç ya da dört kişiden birinin inme geçilmesi nedeniyle ortaya çıkıyor." diye konuştu.
İnme yaşandığında beyin hücrelerinin üç dakika içinde geri dönüşsüz olarak etkilenmeye başladığını anlatan Gencer, en sık görülen inme belirtilerinin kolda ani başlayan hissizlik, kol ve bacakta güçsüzlük, uyuşma veya yüzde kayma ile konuşma bozukluğu ve ani görme kaybı olduğunu kaydetti.
Spor veya kardiyo hareketleri yapanların inmeye karşı daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Gencer, şöyle konuştu:
"İnme, aslında çoğunlukla ileri yaş hastalığı olarak bilinir. İleri yaşta bilinen tansiyon, şeker gibi kronik hastalıkları olanlar, sigara kullanan, alkol kullanan, kilo problemi olan insanlarda damar sertliği ve kalp hastalıklarına eşlik eden bir hastalık olarak bilinir. Ancak bilinmeyen yönlerinden bir tanesi gençlerde de inmenin nadir görülmediğidir. Özellikle boyundan beyne giden ana büyük damarların yırtılmasıyla ortaya çıkan inmeler genç erişkinlerde sık görülür. Genç erişkinlerde inmenin en önemli nedeni bilinçsiz yapılan egzersizlerdir."
Gencer, birçok sağlık sorununda olduğu gibi inmede de erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını, inme şikayetleri oluşan birinin en yakın sağlık kuruluşunu başvurmasının önemli olduğunu dile getirdi.
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