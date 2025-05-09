Serik'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı

Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker ve vatandaş katıldı.

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