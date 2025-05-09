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        Serik'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:16
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        Serik'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı.

        Akçapınar Mahallesi Uçansu mevkisinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar orman temizliği yaptı.

        Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker ve vatandaş katıldı.

        Etkinlikte, yangın riski oluşturan yabancı maddeler, çöpler ile atıklar toplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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