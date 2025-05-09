Serik'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası kapsamında temizlik çalışması yapıldı.
Akçapınar Mahallesi Uçansu mevkisinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar orman temizliği yaptı.
Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker ve vatandaş katıldı.
Etkinlikte, yangın riski oluşturan yabancı maddeler, çöpler ile atıklar toplandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.