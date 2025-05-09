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        "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" Antalya'da başlıyor

        Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenen "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky", yarın 25 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:26 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:26
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        "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" Antalya'da başlıyor
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde 11'incisi düzenlenen "Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky", yarın 25 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla başlayacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Beydağları Sahil Milli Parklar Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen yarışlara Kemer Belediyesi ev sahipliği yapacak.

        Skyrunner World Series 2025 takviminde bu yıl ilk kez yer alan yarışlara ilişkin ilçedeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun detayları paylaşıldı.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, buradaki konuşmasında, göreve başladıkları günden bu yana ilçeyi doğa sporları merkezi yapmaya yönelik bir vizyonla çalıştıklarını belirtti.

        Bu doğrultuda bir faaliyet takvimi oluşturduklarını anlatan Solmaz, "Bugün o takvimin en üst sırasında yer alan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky organizasyonunun 11. yılına tanıklık ediyoruz. Bu başarı, organizatörümüzün büyük özverisi ve Corendon Ailesi, Tahtalı Teleferik ve diğer sponsorlarımızın desteğiyle mümkün oldu." diye konuştu.

        Nisanda "Bisikletin Kalbi Kemer'de Atıyor" sloganıyla ilçenin 4 büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatan Solmaz, mayısı dalış ayı ilan ettiklerini, bu kapsamda "Dilek Koyu" projesini hayata geçirdiklerini ve Anneler Günü dolayısıyla "Sevgi Dalışı" yapıldığını dile getirdi.

        İlçede farklı etkinliklerin devam edeceğini aktaran Solmaz, "Yakında bir güzellik yarışması, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gençlik dalışı ve Paris Batığı'nda tarih temalı bir dalış yapacağız. Bu etkinlikler Kemer'i yalnızca bir tatil beldesi değil, aynı zamanda güçlü bir marka haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise etkinliğin sporla turizmi harmanlayarak yerli ve yabancı ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunacağını belirterek, tüm spor, adrenalin ve doğaseverleri organizasyona davet etti.

        Kemer Belediyesi Başkan Vekili Cansın Efir de hafta sonu bölgede yarışların yanı sıra renkli etkinliklerin yapılacağını aktararak, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

        Corendon Tahtalı Run to Sky, 25 ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak. Sporcular, Akdeniz manzarası eşliğinde 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaşmak için ter dökecek.

        Organizasyon, dünya genelinde 70'ten fazla yayıncı aracılığıyla ve 160'tan fazla ülkede, uluslararası platformlarda yer alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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