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        Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek

        Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:51
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        Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek
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        Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 23 Temmuz'da Antalya'da sahne alacak.

        Regnum Carya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD'li şarkıcı, "Jennifer Lopez Up All Night Live In" etkinliği kapsamında konser verecek.

        Geçmişte Christina Aguilera, Tom Odell, JasonDerulo, Dua Lipa, Tom Jones'u da ağırlayan otel, Lopez'i ikinci kez konuk edecek.

        Yaklaşık 6 yıl önce aynı otelde Türkiye'deki hayranlarıyla buluşan Lopez, bu yıl da 23 Temmuz'da Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Pearl Event Area'da etkileyici sesi, güçlü koreografileri, özel dans ekibi ve ışıltılı sahne performansıyla müzik şöleni sunacak. Konser saat 22.00'de başlayacak.

        Konserin biletleri ise 20 bin liradan Bubilet'te satışa sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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