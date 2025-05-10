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        Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, biri turist 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:21
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        Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, biri turist 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        R.G'nin kullandığı 07 BZY 296 plakalı, turistleri taşıyan servis minibüsü ile Özgür Süleyman Yılmaz idaresindeki 07 BYC 436 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 6'sı turist 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesetler, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Minibüs şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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