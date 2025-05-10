Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, biri turist 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Yılmaz ile minibüsteki Polonya uyruklu Wieslaw Kazimiers Budzanowski'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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