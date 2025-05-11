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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:38
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor'un 43 puanı bulunuyor.

        Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ramzi Safuri'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.

        Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bellona Kayserispor'u 2-0 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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