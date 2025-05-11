Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ramzi Safuri'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.

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