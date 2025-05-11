Rus gence kucak açan Gülsüm annenin hikayesi beyaz perdede izleyiciyle buluşacak

Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın sevgisi ve fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filmi, Türkiye, Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde eş zamanlı vizyona girecek.

Rumble Medya, NBU Gold A.Ş. ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığında beyaz perdeye taşınacak filmin çekimleri, Antalya'da devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı'nın oturduğu ve senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu imzası taşıyan filmin oyuncu kadrosunda, Hülya Duyar, Celal Öztürk, Leon Kemstach, Hayat Van Eck, Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Füsun Kostak, Gürberk Polat, Bora Kırkım, Bahtiyar Engin ve Necmi Yapıcı yer alıyor.

Filme ilişkin Gülsüm Kabadayı ve oğullarının yanı sıra film ekibi ile oyuncuların katılımıyla kentte basın toplantısı düzenlendi.

Yapımcı Mustafa Uslu, buradaki konuşmasında, dünyayı iyilik ve güzelliğin kurtaracağının ispatı olacak bir filmi ortaya koymaktan gurur duyduklarını söyledi.

"Bi Umut"un sadece bir film değil, gerçek bir hikayenin birebir sinemaya aktarımında da örnek olacağını belirten Uslu, "Bu film tam da dünyanın ihtiyaç duyduğu şu günlerde, dünyaya örnek olacak bir insanlık hikayesi. Bu hikayeyi aslında Gülsüm anne ve Korkuteli'de yatmakta olan oğlu Umut yazdı. Bize düşen de bu hikayeyi en güzel, en dokunaklı şekilde gelecek nesillere aktarmak." diye konuştu.

Filmin 3 yıl içerisinde hiçbir dijital platformda ya da televizyon kanalında yayınlanmayacağını duyuran Uslu, yapımın tamamen sinema için tasarlandığını ve filmin Türkiye ile aynı anda Rusya, Belarus, Çin ve 11 Avrupa ülkesinde vizyona gireceğini kaydetti.

- "Bu kadar güçlü bir hikayenin Oscar'a gitmesi gerekir"

Rusya'da da çekim yapılacak filmi Oscar'a hazırlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uslu, "Bu o kadar güçlü bir hikaye ki bunu Oscar'a hazırlamazsak hikayeye ihanet etmiş oluruz. Bence bu kadar güçlü bir hikayenin Oscar'a gitmesi gerekir. Dünyaya örnek olması için." ifadelerini kullandı.