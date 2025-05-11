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        Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı

        Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:47
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        Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı
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        Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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