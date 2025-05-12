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        Antalya'da ağzına misina dolanan Nil Kaplumbağası kurtarıldı

        Antalya'da ağzına misina dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki Nil Kaplumbağası, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) görevlilerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:18
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        Antalya'da ağzına misina dolanan Nil Kaplumbağası kurtarıldı
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        Antalya'da ağzına misina dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki Nil Kaplumbağası, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) görevlilerince kurtarıldı.

        Manavgat ilçesindeki bir otelin güvenlik görevlileri, Evrenseki Deresi'nde ağzına misina dolanmış şekilde bir Nil Kaplumbağası bulunduğunu EKAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler tarafından dereden çıkartılan Nil Kaplumbağası, ağzına dolanan misinadan kurtarıldı.

        Nil Kaplumbağası, doğal yaşam alanı olan dereye yeniden bırakıldı.

        Hayvanın popülasyonunun araştırılması ve korunmasına yönelik proje yürüten EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, Nil Nehri'nden Akdeniz'e yayılan türün neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

        Polat, kaplumbağaların korunmasına yönelik bölgeye bilgilendirici tabelalar astıklarını, bilinçsiz balıkçılık faaliyetlerinin neslin türünü tehlikeye soktuğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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