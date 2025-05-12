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        "Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali" başlıyor

        Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, 16 -27 Mayıs'ta yapılacak "Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali"nde 31 farklı oyun ile 55 temsilin sahneleneceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:08
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        "Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali" başlıyor
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        Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün, 16 -27 Mayıs'ta yapılacak "Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali"nde 31 farklı oyun ile 55 temsilin sahneleneceğini söyledi.

        Tüzün, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Tiyatro doğduğu topraklarda yeniden canlanıyor" temasıyla yola çıkarak 15'incisini düzenleyecekleri festivali, sanatseverlerle buluşturmaya hazırladıklarını belirtti.

        Festivalin 14 yılda, 69 ülkeye ev sahipliği yaparak, 92 farklı tiyatro grubunu ve 1800'den fazla sanatçıyı ağırladığını anlatan Tüzün, "Festival şimdiye kadar toplam 161 oyun ve 301 temsille 162 bin seyirciye ulaştı. Bu yıl da birbirinden eşsiz oyunların yer alacağı festivalde, 11 sahnede, ülkemizden 10 Devlet Tiyatrosu, 8 ülke ve 10 farklı tiyatro topluluğu olmak üzere 31 farklı oyun ile 55 temsil sahnelenecek. Ayrıca festivalde 7 atölye çalışması da yer alacak." diye konuştu.

        Tüzün, 16 Mayıs saat 21.00'de dünyaca ünlü Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun "Sınırsız Renkler" adlı gösterisiyle Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü ve gösterisiyle festivalin perdesini açacaklarını bildirdi.

        Almanya, Hollanda, Irak, İsviçre, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'dan 10 yabancı ekip ile 10 farklı bölgeden Devlet Tiyatrolarının katılımıyla festivali gerçekleştireceklerini vurgulayan Tüzün, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin her bölgesinde festival coşkusunu yaşamak ve yaşatmak için kendi sahnemiz (HİKM Dt Sahnesi) ile Cumhuriyet Meydanı, HİKM Opera Sahnesi, HİKM Sanat Galerisi, Aspendos Antik Tiyatrosu, AKM Perge Salonu, Mall Of Antalya Gösteri Merkezi, Kaleiçi Marina Sahne, Konyaaltı Açıkhava Sahnesi, Nekropol Müzesi Amfitiyatro, Dokuma Park Yeşilçam Sokağı Açık Hava Sahnesi olmak üzere toplam 11 farklı sahnede seyircilerimizle buluşacağız."

        - Aileler ve çocuklar için de etkinlikler olacak

        Tüzün, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 17 Mayıs'ta İstanbul Devlet Tiyatrosunun yapımı "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi", 23 Mayıs'ta Ankara Devlet Tiyatrosunun yapımı "Kerbela"nın, 25 Mayıs'ta ise İzmir Devlet Tiyatrosunun yapımı "Rembetiko Efsanesi" oyunlarının saat 21.00'de sahneleneceğini belirtti.

        Ulusal ve uluslararası birçok ödül alan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel geliştirilen ve üçleme olarak yazılan "Yüzyıllık Destan" Ateş-Savaş-Bayrak oyununun 25-26-27 Mayıs'ta Konyaaltı Açıkhava Sahnesi'nde saat 21.00'de sahneleneceğine değinen Tüzün, yetişkinlerin yanı sıra meddah, kukla gösterileriyle çocuklara yönelik de oyunların yer alacağını söyledi.

        Konservatuvar mezunu oyuncular ve oyuncu adaylarına yönelik atölye çalışmalarının da olacağına işaret eden Tüzün, "Ayrıca bu yıl 'Aile Yılı' kapsamında koruyucu ailelerimiz ve sevgi evlerimiz ile çocuklar için mask atölyesi yapacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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