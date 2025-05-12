Antalya, uluslararası padel turnuvasına ev sahipliği yaptı

Organizasyonun, Türkiye'deki en geniş katılımlı padel turnuvası olduğu ve kadın sporcu sayısı bakımından da öne çıktığı belirtildi.

Profesyonel padel oyuncularını bir araya getiren ve 5 gün süren organizasyona, 27 ülkeden 20'si kadın sporculardan oluşan 72 takım katıldı.

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