Antalya, uluslararası padel turnuvasına ev sahipliği yaptı
Antalya'da, "FIP Bronze Cupra Antalya 2025" turnuvası gerçekleştirildi.
Antalya'da, "FIP Bronze Cupra Antalya 2025" turnuvası gerçekleştirildi.
Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) takvimindeki prestijli turnuva, Nirvana Cosmopolitan bünyesindeki Cosmos Sports Center padel kortlarında düzenlendi.
Profesyonel padel oyuncularını bir araya getiren ve 5 gün süren organizasyona, 27 ülkeden 20'si kadın sporculardan oluşan 72 takım katıldı.
Erkeklerde Ferran Insa Sotillo-Alejandro Jerez Carnero, kadınlarda Letizia Maria Manquillo Alarza-Patricia Martinez Fortun birinciliği elde etti.
Kazanan takımlara ödüllerini, Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Akgül ve Nirvana Otelleri Üst Yöneticisi Ali Uçaş düzenlenen törende verdi.
Organizasyonun, Türkiye'deki en geniş katılımlı padel turnuvası olduğu ve kadın sporcu sayısı bakımından da öne çıktığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.