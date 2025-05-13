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        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:18
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        Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

        Akdeniz ekibinde, Beşiktaş maçı öncesi sezon başında sakatlanan Buluthan Bulut dışında sakat veya kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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