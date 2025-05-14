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        NATO Genel Sekreteri Rutte, Antalya'da AA'ya değerlendirmede bulundu: (1)

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içinde önemli rol oynadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:36
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        NATO Genel Sekreteri Rutte, Antalya'da AA'ya değerlendirmede bulundu: (1)
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içinde önemli rol oynadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim." dedi.

        Rutte, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da AA'ya değerlendirmede bulundu.

        Son birkaç haftada Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ilerlediğine işaret eden Rutte, 10 Mayıs'ta Türkiye'nin de katılımıyla çevrim için düzenlenen Ukrayna gündemli Gönüllüler Koalisyonu toplantısına işaret etti.

        Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın taraflar arasındaki "çözümsüzlük" halini ortadan kaldırdığını dile getirerek, "Adım adım Ukrayna'yı kalıcı barışın olduğu bir yere getirmeliyiz." diye konuştu.

        İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin "Önümüzdeki 24-48 saat içinde ne olacağına karar vermek benim için zor, tüm ana aktörlerle yakın temastayım" ifadesini kullanan Rutte, müzakerelerdeki başat aktörlerin hepsiyle yakın temasta olduğunu aktardı.

        Rutte, gelecek 10-15 günün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy liderliğinde, Ukrayna meselesini daha iyi bir konuma taşımak için önemli fırsatlar barındırdığını söyleyerek, ABD hükümeti ile Türkiye'nin müzakerelerdeki rolüne dikkati çekti.

        Uzun yıllardır dostu olduğunu belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesinin harika geçtiğini söyleyen Rutte, "Türkiye, birçok cephede NATO içinde devasa bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim." ifadelerini kullandı.

        Rutte, Erdoğan ile savunma harcamaları, savunma sanayi ve Ukrayna gibi birçok meseleyi istişare ettiklerini paylaşarak, görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirtti.

        - Avrupa içerisinde işbirliği

        NATO içerisinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayıp da Avrupa'da olan Türkiye, İngiltere ve Norveç gibi ülkelerin bulunduğuna işaret eden Rutte, "AB'yi Türkiye, Norveç, İngiltere ve bizimle mümkün olduğunca yakın çalışmaya teşvik ediyorum. Böylece girişimler olduğunda, mümkünse bunların yalnızca AB içinde değil, Avrupa içinde de yaygınlaştırılmasını sağlayalım." diye konuştu.

        Rutte, AB ülkelerinin AB dışındaki Avrupalı ülkelerle savunma sanayi üretimi konusunda girişimlere açık olmasının herkes için daha faydalı olacağını kaydetti.

        AB ile Türkiye arasındaki yakın istişarelerin sürdüğünü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın görevi başındaki ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyen Rutte, bu konuda gayet iyimser olduğunu vurguladı.

        Rutte, "Türk savunma sanayi tüm İttifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" ifadesini kullanarak, bunun Türkiye'deki irili ufaklı binlerce savunma şirketi arasında sadece bir örnek olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'deki savunma sanayinin oldukça gelişmiş olduğuna dikkati çeken Rutte, "Bunu İttifak genelinde geliştirmemiz gerekiyor, çünkü Rusların hızla yeniden yapılandığını biliyoruz. Artık İttifak'ın bir yılda ürettiği mühimmatı, üç ayda üretiyorlar. İttifak'ın tamamı, ekonomik güç bakımından Rusya'dan 25 kat daha büyüktür." dedi.

        Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı bir basın konferansında Türkiye'ye Eurofighter satışı için yapıcı konuşmalar yapmasına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Bir müttefikten diğerine silah satışında müttefikleri, kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum. İttifak içinde bu olmamalı." ifadesini kullandı.

        Başbakan Merz'i çok dikkatli şekilde dinlediğini paylaşan Rutte, Alman tarafının yaklaşımını geçmişe göre daha pozitif bulduğunu söyledi.

        - Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi

        Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin soruyu yanıtlayan Rutte, "Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri, bunu unutmayalım." diye konuştu.

        Rutte, terörizmle mücadelenin NATO'nun ana görevlerinden biri olduğunun altını çizerek, "(NATO'nun ana görevleri) Bizi Ruslardan korumak için. Çin'de olup biteni, Çin ordusunun inşasını kabul etmeliyiz. Ama bir de terör tehdidi var." dedi.

        Örgütün kendini feshetmesinin Türkiye ve İttifak için çok önemli olduğunu vurgulayan Rutte, "Benim izlenimim, Türk yetkililerin bu gelişmeyi İttifak'ın bu kısmının daha da güvenli olduğundan emin olmak için kullandıkları yönünde. İttifak, terörizm konusunda elinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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