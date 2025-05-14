Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor

        –Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi tarafından 24'üncü Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 15-23 Mayıs'ta Kemer'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi tarafından 24’üncü Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 15-23 Mayıs'ta Kemer’de gerçekleştirilecek.

        Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında 16 ülkeden gelen su altı arkeologları ve su altı fotoğraf sanatçıları hem Kemer’in güzelliklerini fotoğraflayacak hem de sualtı arkeolojisi alanında yeni gelişmeleri tartışacak.

        Almanya, Polonya, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, Sırbistan, Hollanda, İran, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen katılımcılar, 16 Mayıs Cuma günü UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi ve diğer teknelerle Üç Adalar'a hareket edecek.

        Burada elde edilecek görüntüler, 18 Mayıs Pazar günü jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

        Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde Kemer Turizm Komitesi tarafından başlatılan “Dive In May” projesi kapsamında Kemer Bölgesindeki dalış merkezlerine gelen misafirler tarafından çekilmiş olan fotoğraflar da ayrı kategorilerde değerlendirmeye alınacak.

        Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Bakü merkezli Türk Dünyası Kültür ve Miras Vakfı destekleriyle, CMAS Sualtı Kültür Mirası Çalıştayı ve Sualtı Kültür Mirasının Korunması Çalıştayı da hayata geçirilecek.

        Çalıştay, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika Ülkelerinden Kültür Bakanlıkları ve Üniversitelerin katılımıyla 10 gün sürecek.

        KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yaptığı açıklamada, Uluslararası Kemer Sualtı Günleri’nin 24 yıl önce başlatılan bir etkinlik olduğunu belirterek katkıları bulunanlara teşekkür etti.

        Kemer'de discovery dalışının çok yoğun olduğunu belirten Yorulmaz,"İlçede rekor yıl olan 2019'da 100 bini aşkın dalış yapıldı. 19 dalış noktamız bulunmakta. Bu nedenle, 2019’daki sayıların üzerine çıkabilmek için kaymakamlığımız ve belediyemiz öncülüğünde ve tüm STK’larımızın da bulunduğu Kemer Turizm Komitemizi kurduk." dedi.

        Yorulmaz, 24'üncü Kemer Uluslararası Sualtı Günleri nedeniyle Mayıs ayını dalış ayı olarak ilan ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Antalya'da "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Antalya'da "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi
        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi
        Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı (2)
        Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı (2)
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        MATSO'da İletişim Atölyesi Toplantısı düzenlendi
        MATSO'da İletişim Atölyesi Toplantısı düzenlendi
        Kumluca'da Gençlik Haftası Yüzme Şenliği yapıldı
        Kumluca'da Gençlik Haftası Yüzme Şenliği yapıldı