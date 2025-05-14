Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor

–Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi tarafından 24’üncü Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 15-23 Mayıs'ta Kemer’de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında 16 ülkeden gelen su altı arkeologları ve su altı fotoğraf sanatçıları hem Kemer’in güzelliklerini fotoğraflayacak hem de sualtı arkeolojisi alanında yeni gelişmeleri tartışacak.

Almanya, Polonya, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, Sırbistan, Hollanda, İran, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen katılımcılar, 16 Mayıs Cuma günü UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi ve diğer teknelerle Üç Adalar'a hareket edecek.

Burada elde edilecek görüntüler, 18 Mayıs Pazar günü jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde Kemer Turizm Komitesi tarafından başlatılan “Dive In May” projesi kapsamında Kemer Bölgesindeki dalış merkezlerine gelen misafirler tarafından çekilmiş olan fotoğraflar da ayrı kategorilerde değerlendirmeye alınacak.