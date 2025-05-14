Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan Don Kişot balesini, yarın ve 31 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan Don Kişot balesini, yarın ve 31 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bale temsilleri saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

        Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor.

        Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıyor.

        Temsilde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancısı Sibel Aydın olacak.

        Don Kişot balesinin yarın yapılacak temsilinde, "Don Kişot" rolünü Cenk Şahinalp, "Sancho Panza"yı Boğaç Özbakır, "Kitri"yi dönüşümlü olarak Riine Sasaki, "Basilio"yu Ryuhei Ito, "Gamache"yi Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Sayaka Matsushita ve "Espada"yı Burak Özbek canlandıracak.

        7 yaş ve üzeri sanatseverleri ağırlayacak temsillerin biletleri, Antalya DOB gişesi ve "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlan...
        DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlan...
        Antalya'da "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Antalya'da "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayı" gerçekleştirildi
        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi
        Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi
        Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı (2)
        Bayraktar TB3, ilk kez bir tatbikatta kullanıldı (2)
        Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor
        Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor
        MATSO'da İletişim Atölyesi Toplantısı düzenlendi
        MATSO'da İletişim Atölyesi Toplantısı düzenlendi