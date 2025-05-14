Antalya Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan Don Kişot balesini, yarın ve 31 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, bale temsilleri saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenen, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya ait eser, Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuluyor.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzası taşıyor.

Temsilde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, eserin başkemancısı Sibel Aydın olacak.

Don Kişot balesinin yarın yapılacak temsilinde, "Don Kişot" rolünü Cenk Şahinalp, "Sancho Panza"yı Boğaç Özbakır, "Kitri"yi dönüşümlü olarak Riine Sasaki, "Basilio"yu Ryuhei Ito, "Gamache"yi Evren İskender, "Lorenzo"yu Umut Çaltekin, "Mercedes"i Sayaka Matsushita ve "Espada"yı Burak Özbek canlandıracak.