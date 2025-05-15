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        Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda selamlama konuşması yaptı:

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 10:49 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:49
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        Bakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda selamlama konuşması yaptı:
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." dedi.

        Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında selamlama konuşması yaptı.

        NATO'yu ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma bulunduğuna işaret eden Fidan, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi görüşeceklerini paylaştı.

        Bakan Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını aktararak, "Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter'in (Mark Rutte) vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacaklarını dile getiren Fidan, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin de gündemde olacağını vurguladı.

        Fidan, "Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda sürece nasıl destek vereceklerini konuşacaklarını paylaşan Fidan, Avrupa-Atlantik güvenliğini 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla ele alacaklarını söyledi.

        - Terörle mücadelede somut dayanışma vurgusu

        Terörizmin tüm müttefiklerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Ayrıca bu belaya karşı dayanışmamızı somut adımlarla nasıl en iyi şekilde güçlendirebileceğimizi de tartışacağız." dedi.

        Fidan, "Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasının omurgası olan NATO, müttefikler arasında tüm güvenlik meselelerinde istişare, koordinasyon ve eylemde bulunmak için temel transatlantik forum olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Bugünkü toplantının ve gelecek ay Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin, İttifak'ın bu temel karakterini daha da pekiştireceğini belirten Fidan, "Türkiye olarak, bugünkü toplantının yanı sıra, 2026 yılında bir sonraki zirveye de ev sahipliği yapacak olmamız, İttifak'a ve temsil ettiği değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızı ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

        Konuk bakanlara bu toplantı için Antalya'ya bir kez daha "hoş geldiniz" diyen Fidan, Genel Sekreter Rutte’nin "yetenekli liderliği ve moderatörlüğü altında" tartışmaları sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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