Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: "İstanbul Barış Müzakereleri'nden acil ve koşulsuz ateşkes bekliyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin, "Türkiye’de yapılacak bu teknik görüşmelerden, müzakerelerinin başlamasına imkan verecek, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanmasını ümit edebiliriz." dedi.

Barrot, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seçtiği bir teknik ekibin Türkiye’ye geleceğini ve burada Ukraynalı bir ekiple görüşeceğini anımsatan Barrot, bu sayede "Rusya'nın ABD'nin ve Avrupalıların kendisine yönelik enerji ve finansal alanda uygulamaya hazırlandığı ciddi yaptırımlardan kaçınabileceğini" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, söz konusu yaptırımlarla Putin'i savaşı sonlandırmaya zorlamak istediklerini belirterek, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında, "Türkiye’de yapılacak bu teknik görüşmelerden, müzakerelerinin başlamasına imkan verecek, acil ve koşulsuz bir ateşkes sağlanmasını ümit edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.