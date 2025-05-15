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        Antalya SGK Müdürü Tanrıöver, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:48
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        Antalya SGK Müdürü Tanrıöver, ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

        Tanrıöver, ziyarette yaptığı konuşmada, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında kayıt dışı istihdamın olumsuzluklarına dikkati çekti.

        Kayıt dışı istihdamın çalışanlar ve işverenler ile devlet açısından ciddi olumsuzluklara yol açtığını anlatan Tanrıöver, sigortasız çalışanların birçok yasal haktan mahrum kaldığını, işverenlerin haksız rekabetle karşılaştığını, devletin prim ve vergi kaybına uğradığını belirtti.

        Antalya'nın hizmet kalitesinde Türkiye'nin birinci ili olduğunu aktaran Tanrıöver, turizm ve tarım sektörünün istihdamda önemli iki sektör olduğunu, tarımda istihdamın daha da artırılması için ATB ile ortak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

        Tarım sektörünün ve çalışanlarının beklentileri doğrultusunda, kayıt dışılığı azaltacak tarıma özel bir sosyal güvenlik sistemi çalıştıklarını anlatan Tanrıöver, "Bu konuda ATB ile entegre çalışıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tarımda istihdamın daha da artacağını umuyoruz." dedi.

        ATB Başkanı Ali Çandır da, Türkiye'de kayıtlı tarım sigortalısının en çok olduğu ilin Antalya olduğunu ve yapılacak düzenlemelerle sayının daha da artacağını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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